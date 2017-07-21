В Башкирии парень, вооруженный асфальтом, ограбил офис микрозаймов
Преступника удалось задержать почти сразу.
Преступника удалось задержать почти сразу.
В Белорецке злодей с куском асфальта напал на офис микрофинансирования и отнял у менеджера 70 тысяч рублей. В
Началась необычная история прямо среди бела дня в центре Белорецка. Незнакомец в маске ворвался в офис микрозаймов с куском асфальта в руках. Он начал бить своим оружием по стеклу и потребовал у хрупкой
Уже скоро 28-летнего преступника задержали сотрудники МВД. Украденные деньги он уже успел частично потратить: купил одежду, мобильный телефон и снял квартиру. В отношении