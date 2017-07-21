В Башкирии парень, вооруженный асфальтом, ограбил офис микрозаймов

В Белорецке злодей с куском асфальта напал на офис микрофинансирования и отнял у менеджера 70 тысяч рублей. В пресс-службе МВД Башкирии отметили, что преступник в конце все же швырнул свое оружие в сотрудницу конторы.

Началась необычная история прямо среди бела дня в центре Белорецка. Незнакомец в маске ворвался в офис микрозаймов с куском асфальта в руках. Он начал бить своим оружием по стеклу и потребовал у хрупкой девушки-администратора деньги. Та в ужасе отдала ему 70 тысяч рублей. Получив желанное, злодей в маске убежал, а напоследок швырнул в девушку асфальтом. К счастью, та увернулась.