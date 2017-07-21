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08:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии парень, вооруженный асфальтом, ограбил офис микрозаймов

Преступника удалось задержать почти сразу.

В Белорецке злодей с куском асфальта напал на офис микрофинансирования и отнял у менеджера 70 тысяч рублей. В пресс-службе МВД Башкирии отметили, что преступник в конце все же швырнул свое оружие в сотрудницу конторы.

Началась необычная история прямо среди бела дня в центре Белорецка. Незнакомец в маске ворвался в офис микрозаймов с куском асфальта в руках. Он начал бить своим оружием по стеклу и потребовал у хрупкой девушки-администратора деньги. Та в ужасе отдала ему 70 тысяч рублей. Получив желанное, злодей в маске убежал, а напоследок швырнул в девушку асфальтом. К счастью, та увернулась.

Уже скоро 28-летнего преступника задержали сотрудники МВД. Украденные деньги он уже успел частично потратить: купил одежду, мобильный телефон и снял квартиру. В отношении горе-налетчика возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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