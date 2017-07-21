При пожаре в Советске пострадал человек
Огонь разгорелся на ул. Зеленой.
Огонь разгорелся на ул. Зеленой.
В ночь на пятницу в Советске произошел пожар, во время которого пострадал человек. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Сигнал о возгорании поступил в 1:15, на место выехал один пожарный расчет. На ул. Зеленой полностью сгорела деревянная хозпостройка площадью 16 квадратных метров.
Всего за сутки произошло 4 пожара (помимо Советска — в Полесском, Славском городских округах и в Мамоново), три из них случились в жилом секторе, отметили в МЧС.