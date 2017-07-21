Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Первый результат после поручения Путина разобраться с «борзотой»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ольга Орлова опубликовала "запретное" фото с Жанной Фриске
Популярное Шоу 1 канала поймали на обмане - СМИ
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
08:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

24-летний житель Новосибирска пропал по пути на работу

Фоменко Виталий вышел из дома утром 17 июля, с тех пор о нем нет никакой информации.

24-летний житель Новосибирска пропал по пути на работу, об этом сообщается в группе «Бюро находок Новосибирска» в соцсети «Вконтакте».

В 7 утра 17 июля Фоменко Виталий вышел из дома в Центральном районе, с тех пор данных о его местонахождении нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы: рост 170- 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет: в синие джинсы, темно- синюю футболку, синие кроссовки.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь