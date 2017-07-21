24-летний житель Новосибирска пропал по пути на работу
Фоменко Виталий вышел из дома утром 17 июля, с тех пор о нем нет никакой информации.
Фоменко Виталий вышел из дома утром 17 июля, с тех пор о нем нет никакой информации.
24-летний житель Новосибирска пропал по пути на работу, об этом сообщается в группе «Бюро находок Новосибирска» в соцсети «Вконтакте».
В 7 утра 17 июля Фоменко Виталий вышел из дома в Центральном районе, с тех пор данных о его местонахождении нет.
Приметы: рост 170- 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет: в синие джинсы, темно- синюю футболку, синие кроссовки.
Если вам