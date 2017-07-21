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08:51 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре у трамвая во время движения отвалился токоприемник

ЧП произошло на улице Демократической.

В четверг вечером, 20 июля, в Самаре произошел очередной «несчастный» случай с трамваем. На улице Демократической у одновагонного трамвая, который следовал по 25 маршруту, во время движения отвалился токоприемник и рухнул на пути. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в результате движение трамваев встало. На месте происшествия работала аварийная бригада ТТУ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что это уже второй случай падения токоприемника за месяц. В прошлый раз ЧП произошло 2 июля на пересечении улиц Клинической и Чернореченской.

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