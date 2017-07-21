В Самаре у трамвая во время движения отвалился токоприемник
ЧП произошло на улице Демократической.
ЧП произошло на улице Демократической.
В четверг вечером, 20 июля, в Самаре произошел очередной «несчастный» случай с трамваем. На улице Демократической у одновагонного трамвая, который следовал по 25 маршруту, во время движения отвалился токоприемник и рухнул на пути. Как сообщили очевидцы в соцсетях, в результате движение трамваев встало. На месте происшествия работала аварийная бригада ТТУ.
Отметим, что это уже второй случай падения токоприемника за месяц. В прошлый раз ЧП произошло 2 июля на пересечении улиц Клинической и Чернореченской.