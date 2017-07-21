В Ставропольском районе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
Автобус «Вольво», перевозивший 42 пассажира, столкнулся с впереди идущей фурой.
Автобус «Вольво», перевозивший 42 пассажира, столкнулся с впереди идущей фурой.
Предварительно, в результате аварии пострадали 10 человек, двое из которых — несовершеннолетние, в настоящее время медицинские работники продолжают осматривать людей. Сотрудники органов внутренних дел по факту ДТП проводят проверку, устанавливаются все подробности произошедшего, сообщает облМВД.