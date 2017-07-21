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09:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани экстренно сел самолет рейсом Домодедово — Барнаул

Причиной вынужденной посадки воздушного судна в Международном аэропорту «Казань» стало плохое самочувствие пожилой пассажирки.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Казани экстренно сел самолет Airbus A320, который летел из московского аэропорта «Домодедово» в Барнаул. Причиной вынужденной посадки воздушного судна в Международном аэропорту «Казань» стало плохое самочувствие пожилой пассажирки С. Тхай.

Женщина 1945 года рождения была госпитализирована в Центральную городскую клиническую больницу № 18 столицы Татарстана.

В 00.49 самолет отправился далее по первоначальному маршруту.

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