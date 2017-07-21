На популярном у молдаван турецком курорте произошло землетрясение

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум. Известно, что здесь любят отдыхать туристы из разных стран, включая Молдовы. На данный момент МИДЕИ не обладает информацией о том, пострадали ли во время происшествия граждане нашей республики.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла, отмечают турецкие телеканалы. В результате землетрясения возникло небольшое цунами.