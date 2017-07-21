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09:26 (мск), источник: Sputnik.md

На популярном у молдаван турецком курорте произошло землетрясение

Около 70 жителей турецкого города Бодрум пострадали в результате ночного землетрясения, передают местные СМИ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум. Известно, что здесь любят отдыхать туристы из разных стран, включая Молдовы. На данный момент МИДЕИ не обладает информацией о том, пострадали ли во время происшествия граждане нашей республики.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла, отмечают турецкие телеканалы. В результате землетрясения возникло небольшое цунами.

Землетрясение не привело к серьезным разрушениям, однако пострадало около 70 человек. Сообщается, что травмы у них незначительные. Тем не менее жертвы есть. Толчки ощущались также и на греческом острове Кос, здесь погибли два человека.

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