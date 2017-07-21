Уральцу, бившему сына головой об асфальт, грозит 12 лет колонии

Как сообщалось ранее, вечером 18 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов прохожие задержали 39-летнего пьяного мужчину. По версии следствия, гражданин бил своего четырехлетнего сына головой об асфальт. По факту возбудили дело по статье «покушение на убийство малолетнего».
«Накануне, 20 июля, в ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания жителю Екатеринбурга в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года», — уточняет ведомство.
По данным прокуратуры, на следующей неделе, 27 июля, в судебных прениях выступит сторона защиты.