В Калининграде автомобилист ищет водителя, «помявшего» его машину во дворе
ДТП произошло в четверг.
ДТП произошло в четверг.
В областном центре автомобилист обратился за помощью к другим водителям в поисках виновника ДТП. Оно произошло в четверг во дворе дома № 1−5 по ул. Загорской.
«Неизвестный автолюбитель помял мою машину и скрылся с места ДТП», — пишет пострадавший в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте». На размещенных им фото видно, что задето правое переднее крыло; владелец машины отмечает, что на днях забрал ее из мастерской после ремонта.