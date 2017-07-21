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09:29 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде автомобилист ищет водителя, «помявшего» его машину во дворе

ДТП произошло в четверг.

В областном центре автомобилист обратился за помощью к другим водителям в поисках виновника ДТП. Оно произошло в четверг во дворе дома № 1−5 по ул. Загорской.

«Неизвестный автолюбитель помял мою машину и скрылся с места ДТП», — пишет пострадавший в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте». На размещенных им фото видно, что задето правое переднее крыло; владелец машины отмечает, что на днях забрал ее из мастерской после ремонта.

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