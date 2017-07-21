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10:13 (мск), источник: НТА-Приволжье

Пять мужчин ответят перед судом в Нижнем Новгороде за серию квартирных краж

17 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн.

Пять мужчин ответят перед судом в Нижнем Новгороде за серию квартирных краж. По данным прокуратуры Нижнего Новгорода, члены преступной группы «вскрывали» квартиры граждан, находящиеся на первых этажах, похищали ценное имущество. По предварительным сведениям, 17 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,5 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Сормовский районный суд Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.

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