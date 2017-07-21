На ул. Докучаева автобус сбил пешехода
ДТП случилось в Перми 20 июля около 20:00. По предварительной информации, водитель автобуса Mercedes Benz проехал на запрещающий сигнал светофора.
ДТП случилось в Перми 20 июля около 20:00. По предварительной информации, водитель автобуса Mercedes Benz проехал на запрещающий сигнал светофора.
В результате нарушения ПДД был сбит мужчина 1963 года рождения, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате пострадавший с травмами госпитализирован в больницу.