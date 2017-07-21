Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как отдыхают российские знаменитости
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
09:49 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани потушили пожар в торговом центре «Имера»

Причина возгорания устанавливается, пострадавших и погибших нет.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Пожарные из отряда № 7 Федеральной противопожарной службы по РТ в 7.58 полностью ликвидировали возгорание в ТЦ «Имера» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соообщение о дыме на крыше торгового центра по адресу: Казань, проспект Ямашева, д. 92а поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 06.38.

По прибытии первого пожарного подразделения в 06.39 шел дым из-под крыши, открытое горение не обнаружено. В 07.35 после обследования тепловизором был обнаружен очаг пожара на третьем этаже. Как выяснилось, горела бытовая техника. Через 14 минут пожарные локализовали возгорание, а еще через 9 минут полностью потушили огонь.

Площадь пожара составила 10 кв.м. Причина устанавливается, пострадавших и погибших нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани задержан заместитель главного судебного пристава Татарстана
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь