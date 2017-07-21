В Казани потушили пожар в торговом центре «Имера»
Причина возгорания устанавливается, пострадавших и погибших нет.
Причина возгорания устанавливается, пострадавших и погибших нет.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Пожарные из отряда № 7 Федеральной противопожарной службы по РТ в 7.58 полностью ликвидировали возгорание в ТЦ «Имера» в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
Соообщение о дыме на крыше торгового центра по адресу: Казань, проспект Ямашева, д. 92а поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 06.38.
По прибытии первого пожарного подразделения в 06.39 шел дым
Площадь пожара составила 10 кв.м. Причина устанавливается, пострадавших и погибших нет.