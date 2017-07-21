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09:47 (мск), источник: РИА Крым

Крымский депутат Гриневич приговорен к 10 годам колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости (Крым). Депутат Государственного совета Республики Крым Валерий Гриневич приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Источник: РИА "Новости"

Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, покушении на мошенничество в особо крупном размере и угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-службе Следственного комитета России.

Следствием и судом установлено, что в 2012 году Гриневич разработал план совершения хищения земельных участков рекреационного назначения, находящихся в прибрежной зоне села Штормовое Сакского района, путем обмана. «В результате его противоправных действий осуществлено незаконное изъятие земель муниципальной собственности общей площадью 1,2 га. В последующем организовал продажу незаконно изъятых из муниципальной собственности земельных участков, получив от их реализации более 6 млн рублей», — отметили в следкоме.

Кроме того, с июля по октябрь 2015 года Гриневич получил от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов США, за которые обещал решить вопрос о прекращении проводимой в отношении того правоохранительными органами проверки.

Также в ходе расследования следователи выявили, что 24 июля 2015 года Гриневич, когда одно из крымских предприятий стало отключать от линии электропередачи подконтрольную ему организацию, пытаясь воспрепятствовать деятельности энергетиков, неоднократно высказал по адресу представителей предприятия угрозы убийством.

«В ходе расследования уголовного дела следователями во взаимодействии со оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность Гриневича к совершению преступлений. Приговором суда Гриневичу назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — подчеркнули в Следкоме.

Расследование уголовного дела в отношении Гриневича было завершено в ноябре 2016 года. Депутат Госсовета Крыма Валерий Гриневич был задержан в октябре 2015 года сотрудниками крымского управления ФСБ при получении очередной части взятки. В ходе расследования уголовного дела Гриневич находился под стражей.

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