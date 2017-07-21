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09:46 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Дом и швейная мастерская уничтожены пожаром в Сочи

В центральном районе Сочи в переулке Теневом 20 июля около 22:30 загорелись частный жилой дом и расположенная рядом швейная мастерская.

На место прибыли шесть пожарных расчетов и мотобригада МЧС, которым потребовалось порядка двух часов на ликвидацию пожара.

Возгорание произошло в швейной мастерской, откуда огонь распространился на жилой дом, в котором в итоге взорвались несколько газовых баллонов, сообщает «Интерфакс-Юг». Площадь пожара составила более 100 м². Пострадавших нет.

Сотрудники ведомства устанавливают причину происшествия.

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