Дом и швейная мастерская уничтожены пожаром в Сочи
В центральном районе Сочи в переулке Теневом 20 июля около 22:30 загорелись частный жилой дом и расположенная рядом швейная мастерская.
В центральном районе Сочи в переулке Теневом 20 июля около 22:30 загорелись частный жилой дом и расположенная рядом швейная мастерская.
На место прибыли шесть пожарных расчетов и мотобригада МЧС, которым потребовалось порядка двух часов на ликвидацию пожара.
Возгорание произошло в швейной мастерской, откуда огонь распространился на жилой дом, в котором в итоге взорвались несколько газовых баллонов, сообщает «Интерфакс-Юг». Площадь пожара составила более 100 м². Пострадавших нет.
Сотрудники ведомства устанавливают причину происшествия.