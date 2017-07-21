Житель Бреста среди бела дня задушил свою мать

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Бреста, который подозревается в убийстве своей матери, сообщили в МВД.

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В Бресте в минувший четверг в 14:50 в своей квартире со следами побоев был обнаружен труп пенсионерки.

«Предварительно установлено, что ее в 13:00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, избил и задушил проживающий совместно неработающий сын, 1983 года рождения», — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.

По подозрению в совершении данного преступления мужчина задержан, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и мотивы преступления, опрашивают соседей и знакомых погибшей.

Всего за минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 284 преступления и 27 происшествий, что на 49 преступлений меньше и пять происшествий больше по сравнению с соответствующими сутками прошлого года.