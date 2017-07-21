Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
9 вредных советов загорающим
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
10:00 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцу, заказавшему «кислотное» убийство, продлили арест

В Челябинске продлили срок нахождения под стражей 44-летнему мужчине, из ревности задумавшему убить гражданскую супругу с помощью серной кислоты. Он останется в СИЗО до 10 января 2018 года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», совершить преступление гражданин хотел руками киллеров, нанятых за 95 тысяч рублей. Обвиняемый вступил в сговор с двумя лицами, которым заплатил 95 тысяч рублей сразу, и пообещал еще 50 тысяч. Вторую часть суммы исполнители должны были получить уже после того, как женщина скончается в страшных муках, облитая серной кислотой. Именно на таком способе убийства настаивал ревнивый сожитель.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, вину мужчина на тот момент признал частично. Он якобы не желал бывшей супруге смерти, а хотел только покалечить с помощью кислоты.

В связи с истечением срока его содержания под стражей сегодня, 21 июля, и невозможностью закончить рассмотрение дела в данный момент, суд постановил оставить обвиняемого в неволе до 10 января 2018 года.

Следующее слушание по делу назначено на 14 августа 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Энтеровирусная инфекция активизировалась. Родителей просят быть внимательными к самочувствию детей
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь