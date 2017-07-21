Челябинцу, заказавшему «кислотное» убийство, продлили арест

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», совершить преступление гражданин хотел руками киллеров, нанятых за 95 тысяч рублей. Обвиняемый вступил в сговор с двумя лицами, которым заплатил 95 тысяч рублей сразу, и пообещал еще 50 тысяч. Вторую часть суммы исполнители должны были получить уже после того, как женщина скончается в страшных муках, облитая серной кислотой. Именно на таком способе убийства настаивал ревнивый сожитель.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, вину мужчина на тот момент признал частично. Он якобы не желал бывшей супруге смерти, а хотел только покалечить с помощью кислоты.

В связи с истечением срока его содержания под стражей сегодня, 21 июля, и невозможностью закончить рассмотрение дела в данный момент, суд постановил оставить обвиняемого в неволе до 10 января 2018 года.