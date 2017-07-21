Неизвестный охотился за омичами с ножом и битой

Омичка под ником Римма Женина рассказала о нападении, произошедшем возле клуба на 4-й Рабочей. По словам девушки, на них с мужем напали, когда они проходили мимо клуба по пути домой. 40-летний мужчина нерусской национальности побежал за парой, начал бить битой, при себе у него также был нож-бабочка.