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10:03 (мск), источник: СуперОмск

Неизвестный охотился за омичами с ножом и битой

В паблике «ЧП Омск» появилось сообщение с просьбой о помощи в поиске свидетелей.

Омичка под ником Римма Женина рассказала о нападении, произошедшем возле клуба на 4-й Рабочей. По словам девушки, на них с мужем напали, когда они проходили мимо клуба по пути домой. 40-летний мужчина нерусской национальности побежал за парой, начал бить битой, при себе у него также был нож-бабочка.

Когда девушка сообщила нападавшему, что вызвала полицию, тот сел в машину и уехал. Впоследствии было написано заявление в полицию.

В потасовке, как отмечает омичка, участвовало много людей, который пытались остановить нападавшего.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка просит отозваться всех, кто стал свидетелем данного инцидента.

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