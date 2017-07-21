В Екатеринбурге ограблен банк на 3,5 млн рублей
Проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления.
Проводится комплекс мероприятий по раскрытию преступления.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Неизвестные ограбили банк в Екатеринбурге, сообщили в пятницу ТАСС в отделении по связям со СМИ городского управления МВД.
«Сотрудники полиции получили сообщение об ограблении отделения банка в Екатеринбурге. Сейчас проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления», — уточнили в управлении.
По данным местных СМИ, ущерб составил 3,5 млн рублей.