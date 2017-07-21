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10:07 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске BMW сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло на Интернациональной улицы в районе пересечения с Тарской.

Автомобиль BMW сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе на ул. Интернациональная 20 июля в 19.10, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

19-летний водитель ехал со стороны ул. Герцена в направлении ул. Орджоникидзе. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

Прибывшие на место полицейские не обнаружили у водителя признаков алкогольного опьянения.

Девочку доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.

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