В Омске BMW сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе
ДТП произошло на Интернациональной улицы в районе пересечения с Тарской.
ДТП произошло на Интернациональной улицы в районе пересечения с Тарской.
Автомобиль BMW сбил 16-летнюю девочку на пешеходном переходе на ул. Интернациональная 20 июля в 19.10, сообщает
19-летний водитель ехал со стороны ул. Герцена в направлении ул. Орджоникидзе. Ребёнок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
Прибывшие на место полицейские не обнаружили у водителя признаков алкогольного опьянения.
Девочку доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.