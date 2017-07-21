Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Кадыров ответил экс-супругу задержанной в Турции
Как отдыхают российские знаменитости
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках
Россиянам разрешили прописку на дачах
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
10:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани задержан заместитель главного судебного пристава Татарстана

В суде рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Казани задержан заместитель главного судебного пристава Татарстана Сергей Плющий, сообщили ИА «Татар-информ» в Советском районном суде Казани.
Сергея Плющего подозревают в превышении должностных полномочий. В эти минуты в суде рассматривается ходатайство следователей СКР об избрании меры пресечения заместителю главного судебного пристава Татарстана. Следователи просят арестовать пристава до 15 сентября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Казани задержан заместитель главного судебного пристава Татарстана
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь