В Казани задержан заместитель главного судебного пристава Татарстана
В суде рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения.
В суде рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Казани задержан заместитель главного судебного пристава Татарстана Сергей Плющий, сообщили ИА «Татар-информ» в Советском районном суде Казани.
Сергея Плющего подозревают в превышении должностных полномочий. В эти минуты в суде рассматривается ходатайство следователей СКР об избрании меры пресечения заместителю главного судебного пристава Татарстана. Следователи просят арестовать пристава до 15 сентября.