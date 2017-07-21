Полиция вышла на след виновных в пожаре в скейт-парке Краснодара
Ими оказались подростки.
Ими оказались подростки.
В Краснодаре установлены причастные к пожару на территории
Как выяснили сотрудники полиции, это двое молодых людей 17 и 16 лет. Пожар подростки устроили неумышленно. Согласно предварительным данным, причиной возгорания деревянный конструкций стало неосторожное обращение с огнем. От огня зажигалки загорелась поролоновая яма, затем пламя охватило деревянные рампы, сообщает «Живая Кубань».
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В настоящее время стражи порядка восстанавливают картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на территории парка 30-летие Победы поступило в дежурную часть в 3:12 19 июля. Огонь охватил 150 кв. м. площади
Вероятнее всего за случившееся придётся отвечать родителям подозреваемых подростков. Административная ответственность им грозит не только за опасную шалость их чад, но и за несоблюдение «детского закона», который действует в Краснодарском крае с 2008 года. Согласно ему, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18 лет не имеют права находиться на улице без сопровождения родителей или официальных представителей с 22:00 до 06:00.