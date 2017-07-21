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10:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Полиция вышла на след виновных в пожаре в скейт-парке Краснодара

Ими оказались подростки.

В Краснодаре установлены причастные к пожару на территории скейт-парка на Затоне. Ими оказались подростки. Двух молодых людей на месте ЧП видели очевидцы.

Как выяснили сотрудники полиции, это двое молодых людей 17 и 16 лет. Пожар подростки устроили неумышленно. Согласно предварительным данным, причиной возгорания деревянный конструкций стало неосторожное обращение с огнем. От огня зажигалки загорелась поролоновая яма, затем пламя охватило деревянные рампы, сообщает «Живая Кубань».

В пресс-службе УМВД России по Краснодару уточнили, что личности молодых людей были установлены. Они были доставлены в отдел полиции, где вместе с родителями дали показания.

В настоящее время стражи порядка восстанавливают картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре на территории парка 30-летие Победы поступило в дежурную часть в 3:12 19 июля. Огонь охватил 150 кв. м. площади скейт-парка. Горели деревянные щиты. С огнем пожарные боролись почти час.

Вероятнее всего за случившееся придётся отвечать родителям подозреваемых подростков. Административная ответственность им грозит не только за опасную шалость их чад, но и за несоблюдение «детского закона», который действует в Краснодарском крае с 2008 года. Согласно ему, несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18 лет не имеют права находиться на улице без сопровождения родителей или официальных представителей с 22:00 до 06:00.

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