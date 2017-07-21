В Сочи пенсионерку будут судить за избиение внучки

Женщина жила с тремя внуками на улице Измайловской в частном доме. По версии следствия, 13 апреля 68-летняя женщина подошла к внучке, схватила за волосы и стала бить головой об пол и мебель, потом била ногой в живот и грудь. После этого она повела ребенка в ванну и не меньше четырех раз ударила душевой лейкой по спине. Потом пенсионерка сопроводила ее на кухню и три раза приложила к телу девочки раскаленный утюг. Братья девочки рассказали о произошедшем родственникам, которые, в свою очередь, сообщили об этом в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.