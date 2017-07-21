В Сочи пенсионерку будут судить за избиение внучки
В Сочи направили в суд уголовное дело в отношении женщины, которая жестоко избила малолетнюю внучку.
В Сочи направили в суд уголовное дело в отношении женщины, которая жестоко избила малолетнюю внучку.
Женщина жила с тремя внуками на улице Измайловской в частном доме. По версии следствия, 13 апреля 68-летняя женщина подошла к внучке, схватила за волосы и стала бить головой об пол и мебель, потом била ногой в живот и грудь. После этого она повела ребенка в ванну и не меньше четырех раз ударила душевой лейкой по спине. Потом пенсионерка сопроводила ее на кухню и три раза приложила к телу девочки раскаленный утюг. Братья девочки рассказали о произошедшем родственникам, которые, в свою очередь, сообщили об этом в правоохранительные органы, сообщает
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Следствие даст правовую оценку действиям каждого из работников органов опеки и попечительства на предмет возможного наличия в их действиях халатности.