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10:21 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи пенсионерку будут судить за избиение внучки

В Сочи направили в суд уголовное дело в отношении женщины, которая жестоко избила малолетнюю внучку.

Женщина жила с тремя внуками на улице Измайловской в частном доме. По версии следствия, 13 апреля 68-летняя женщина подошла к внучке, схватила за волосы и стала бить головой об пол и мебель, потом била ногой в живот и грудь. После этого она повела ребенка в ванну и не меньше четырех раз ударила душевой лейкой по спине. Потом пенсионерка сопроводила ее на кухню и три раза приложила к телу девочки раскаленный утюг. Братья девочки рассказали о произошедшем родственникам, которые, в свою очередь, сообщили об этом в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным судебно-медицинской экспертизы, женщина страдает психическим расстройством и не осознавала характер своих действий. Материалы уголовного дела по п."б ч.2 ст. 111 УК РФ с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следствие даст правовую оценку действиям каждого из работников органов опеки и попечительства на предмет возможного наличия в их действиях халатности.

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