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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Активист из Петергофа выкрасил Аллею почетных граждан Петербурга в красный

В четверг вечером полицейские Московского района задержали мужчину, который выкрасил в красный цвет именные каменные указатели на Аллее почетных граждан Петербурга.

Задержанного доставили в 51 отдел полиции. Выяснилось, что это Александр Лебедев, историк из Петергофа. Это уже не первый раз, когда он решает изменить цвет памятников.

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Ранее он проводил эксперименты над военными памятниками Петергофа, выявляя, какие цвета, на его взгляд, больше подойдут для монументов, пишет «Санкт-Петербург.ру».

В 2013 году в отношении него даже возбудили уголовное дело. Тогда, после отказа чиновников восстанавливать военные монументы, Лебедев выкрасил два памятника мемориала «Приморский». Его направляли на психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. Дело вскоре прекратили.

А в 2014 году Александр Лебедев оказался в полиции после того, как пришел в администрацию Петергофа требовать массовой раздачи георгиевских лент.

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