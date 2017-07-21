Стоматолог из Александровска обвиняется в нанесении вреда здоровью пациентки
Материалы уголовного дела, связанного с некачественным оказанием услуг, направлены в суд для рассмотрения по существу.
Материалы уголовного дела, связанного с некачественным оказанием услуг, направлены в суд для рассмотрения по существу.
В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении
Установлено, что днем 28 февраля 2016 года жительница Березников обратилась в клинику для удаления зуба. Однако врач принял неверную тактику лечения, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью.
Женщина была вынуждена обратиться в другую клинику, где ей оказали качественную помощь.