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10:31 (мск), источник: Новости Перми

Стоматолог из Александровска обвиняется в нанесении вреда здоровью пациентки

Материалы уголовного дела, связанного с некачественным оказанием услуг, направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении врача-стоматолога коммерческого стоматологического кабинета, которая обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет СУ СКР по краю.

Установлено, что днем 28 февраля 2016 года жительница Березников обратилась в клинику для удаления зуба. Однако врач принял неверную тактику лечения, причинив потерпевшей тяжкий вред здоровью.

Женщина была вынуждена обратиться в другую клинику, где ей оказали качественную помощь.

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Стоматолог из Александровска обвиняется в нанесении вреда здоровью пациентки
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