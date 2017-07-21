Три автомобиля пострадали от огня в Нижегородской области 20 июля
Ранее сообщалось, что шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области 19 июля.
Ранее сообщалось, что шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области 19 июля.
Три автомобиля пострадали от огня в Нижегородской области 20 июля.
По данным регионального ГУ МЧС России, в 06:40 поступило сообщение о возгорании автомобиля около дома на пр. Гагарина в Приокском районе.
В результате пожара обгорел автомобиль Peugeot 307 на площади 0,2 кв.м. Предположительно причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Ещё один автомобиль загорелся на ул. Бурнаковская в Московском районе областного центра. Сообщение о пожаре поступило в 13:04.
Обгорел автомобиль Opel Corsa на площади 1 кв.м. Предположительно причиной пожара стала неисправность электропроводки транспортного средства.
Всего 20 июля в регионе было зарегистрировано три возгорания автомобилей.
Ранее сообщалось, что шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области 19 июля.