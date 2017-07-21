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11:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Три автомобиля пострадали от огня в Нижегородской области 20 июля

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области 19 июля.

Три автомобиля пострадали от огня в Нижегородской области 20 июля.

По данным регионального ГУ МЧС России, в 06:40 поступило сообщение о возгорании автомобиля около дома на пр. Гагарина в Приокском районе.

В результате пожара обгорел автомобиль Peugeot 307 на площади 0,2 кв.м. Предположительно причиной пожара стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Ещё один автомобиль загорелся на ул. Бурнаковская в Московском районе областного центра. Сообщение о пожаре поступило в 13:04.

Обгорел автомобиль Opel Corsa на площади 1 кв.м. Предположительно причиной пожара стала неисправность электропроводки транспортного средства.

Всего 20 июля в регионе было зарегистрировано три возгорания автомобилей.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей сгорели в Нижегородской области 19 июля.

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