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11:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде пенсионер сбил 12-летнего подростка-велосипедиста

Школьник с травмой был доставлен в больницу.

68-летний мужчина за рулем Renault Logan сбил 12-летнего велосипедиста в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 16:00 в четверг, 20 июля, 68-летний водитель ехал по проспекту Героев Сталинграда в сторону улицы Фадеева. Напротив дома № 8 он сбил школьника, переезжавшего проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП школьник с травмой был госпитализирован.

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