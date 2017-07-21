В Волгограде пенсионер сбил 12-летнего подростка-велосипедиста
Школьник с травмой был доставлен в больницу.
Школьник с травмой был доставлен в больницу.
68-летний мужчина за рулем Renault Logan сбил 12-летнего велосипедиста в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 16:00 в четверг, 20 июля, 68-летний водитель ехал по проспекту Героев Сталинграда в сторону улицы Фадеева. Напротив дома № 8 он сбил школьника, переезжавшего проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП школьник с травмой был госпитализирован.