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11:22 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде хулиган забросал камнями электричку, шедшую в Светлогорск

В одном из вагонов поезда разбито окно.

В Калининграде на Северном вокзале была забросана камнями электричка, шедшая в Светлогорск. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пятницу в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе в четверг. В результате нападения в одном из вагонов было разбито окно. Никто из пассажиров не пострадал. Поврежденный вагон электропоезда был выведен из эксплуатации для замены стеклопакета.

По результатам просмотра записи видеорегистратора и проведенных сотрудниками транспортной полиции оперативных мероприятий был установлен предполагаемый виновник произошедшего. Им оказался 15-летний учащийся одной из школ Калининграда. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «вандализм».

Отметим, что это уже десятый с начала года случай вандализма в отношении пригородных поездов и объектов инфраструктуры Калининградской железной дороги. Суммарный ущерб составил около ста тысяч рублей. По двум эпизодам (разбитые линзы светофоров) личности правонарушителей установлены, к ним применены меры административного воздействия.

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