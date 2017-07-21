В Калининграде хулиган забросал камнями электричку, шедшую в Светлогорск

В Калининграде на Северном вокзале была забросана камнями электричка, шедшая в Светлогорск. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пятницу в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе в четверг. В результате нападения в одном из вагонов было разбито окно. Никто из пассажиров не пострадал. Поврежденный вагон электропоезда был выведен из эксплуатации для замены стеклопакета.

По результатам просмотра записи видеорегистратора и проведенных сотрудниками транспортной полиции оперативных мероприятий был установлен предполагаемый виновник произошедшего. Им оказался 15-летний учащийся одной из школ Калининграда. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «вандализм».