В Калининграде хулиган забросал камнями электричку, шедшую в Светлогорск
В одном из вагонов поезда разбито окно.
В одном из вагонов поезда разбито окно.
В Калининграде на Северном вокзале была забросана камнями электричка, шедшая в Светлогорск. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пятницу в отделе корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги.
Инцидент произошел еще на прошлой неделе в четверг. В результате нападения в одном из вагонов было разбито окно. Никто из пассажиров не пострадал. Поврежденный вагон электропоезда был выведен из эксплуатации для замены стеклопакета.
По результатам просмотра записи видеорегистратора и проведенных сотрудниками транспортной полиции оперативных мероприятий был установлен предполагаемый виновник произошедшего. Им оказался 15-летний учащийся одной из школ Калининграда. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «вандализм».
Отметим, что это уже десятый с начала года случай вандализма в отношении пригородных поездов и объектов инфраструктуры Калининградской железной дороги. Суммарный ущерб составил около ста тысяч рублей. По двум эпизодам (разбитые линзы светофоров) личности правонарушителей установлены, к ним применены меры административного воздействия.