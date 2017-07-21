Нечистого на руку полицейского оставили на свободе и крупно оштрафовали
Страж порядка несколько лет брал взятки у
Страж порядка несколько лет брал взятки у
Бывшего сотрудника красноярской полиции осудили условно за получение взяток — он брал деньги от предпринимателей за бездействие и покровительство. Под уголовное преследование попал
Преступления он совершал на протяжении нескольких лет: с 2014 по 2017 год. Следователям удалось доказать 3 факта получения взяток.
Частями он получил взятку в 30 тыс. рублей от
Бравшего взятки полицейского уволили из органов внутренних дел, а его непосредственных начальников привлекли к дисциплинарной ответственности. Накануне Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в ГСУ СК по Красноярскому краю.