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11:28 (мск), источник: Newslab.ru

Нечистого на руку полицейского оставили на свободе и крупно оштрафовали

Страж порядка несколько лет брал взятки у бизнесменов-нарушителей и обещал им покровительство.

Бывшего сотрудника красноярской полиции осудили условно за получение взяток — он брал деньги от предпринимателей за бездействие и покровительство. Под уголовное преследование попал экс-участковый Отдела полиции № 5 (Советский район).

Преступления он совершал на протяжении нескольких лет: с 2014 по 2017 год. Следователям удалось доказать 3 факта получения взяток.

Частями он получил взятку в 30 тыс. рублей от бизнес-леди. Деньгами она откупилась от привлечения к административной ответственности за правонарушение (о чем идет речь, не уточнятся) и общее покровительство. Затем полицейский получил от бизнесменов еще 10 тыс. рублей: один красноярец работал без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, другой продавал алкоголь в павильоне без лицензии.

Бравшего взятки полицейского уволили из органов внутренних дел, а его непосредственных начальников привлекли к дисциплинарной ответственности. Накануне Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил его к лишению свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 30 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, уточнили в ГСУ СК по Красноярскому краю.

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