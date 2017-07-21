Нечистого на руку полицейского оставили на свободе и крупно оштрафовали

Бывшего сотрудника красноярской полиции осудили условно за получение взяток — он брал деньги от предпринимателей за бездействие и покровительство. Под уголовное преследование попал экс-участковый Отдела полиции № 5 (Советский район).

Преступления он совершал на протяжении нескольких лет: с 2014 по 2017 год. Следователям удалось доказать 3 факта получения взяток.

Частями он получил взятку в 30 тыс. рублей от бизнес-леди. Деньгами она откупилась от привлечения к административной ответственности за правонарушение (о чем идет речь, не уточнятся) и общее покровительство. Затем полицейский получил от бизнесменов еще 10 тыс. рублей: один красноярец работал без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, другой продавал алкоголь в павильоне без лицензии.