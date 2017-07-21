В Красноярске ищут разбившего иномарку водителя КАМАЗа

Водитель грузовика с прицепом разбил на правобережье автомобиль Toyota и скрылся. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в районе дома № 274д на ул. Семафорной во вторник, 18 июля. Водитель Toyota Corolla рассказала, что она стояла в крайнем правом ряду и готовилась повернуть налево, когда на ее машину наехал прицеп КАМАЗа.

Она утверждает, что водитель грузовика ее видел, но допустил столкновение и уехал. Рассмотреть номер машины нарушителя женщина не смогла, так как он был замазан грязью.