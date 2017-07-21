Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как отдыхают российские знаменитости
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Киев просит Россию осудить провозглашение Малороссии – СМИ
«Абсолютно недостаточно»: СМИ о подлодках в ВМФ РФ
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
"Это вызов на бой!": Савченко о неприличном жесте Гройсману
СМИ: ДНР обнаружила запрещенное оружие у ВСУ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12Природные пожары в Калифорнии
11:27 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске ищут разбившего иномарку водителя КАМАЗа

Водитель грузовика видел Toyota, допустил столкновение и уехал. Теперь виновника ищут полицейские и автоледи.

Водитель грузовика с прицепом разбил на правобережье автомобиль Toyota и скрылся. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в районе дома № 274д на ул. Семафорной во вторник, 18 июля. Водитель Toyota Corolla рассказала, что она стояла в крайнем правом ряду и готовилась повернуть налево, когда на ее машину наехал прицеп КАМАЗа.

Она утверждает, что водитель грузовика ее видел, но допустил столкновение и уехал. Рассмотреть номер машины нарушителя женщина не смогла, так как он был замазан грязью.

Информацию о происшествии и о поисках камазиста подтвердили в пресс-службе ГИБДД. Всех, кто может помочь установить его личность и определить причины происшествия просят позвонить по телефонам 127 или 102.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярца осудили за желание воевать на стороне боевиков ИГИЛ
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Госдума приняла в окончательном чтении закон о мессенджерах
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
На греческом острове Кос при землетрясении погибли два человека
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Михалков, Шпица, Пореченков открыли фестиваль в Нижнем Новгороде Церемонию открытия первого киносмотра «Горький fest» посетили звезды российского кино
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь