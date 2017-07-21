В Красноярске ищут разбившего иномарку водителя КАМАЗа
Водитель грузовика видел Toyota, допустил столкновение и уехал. Теперь виновника ищут полицейские и автоледи.
Водитель грузовика видел Toyota, допустил столкновение и уехал. Теперь виновника ищут полицейские и автоледи.
Водитель грузовика с прицепом разбил на правобережье автомобиль Toyota и скрылся. Информацию об этом подтвердили в
Авария произошла в районе дома № 274д на ул. Семафорной во вторник, 18 июля. Водитель Toyota Corolla рассказала, что она стояла в крайнем правом ряду и готовилась повернуть налево, когда на ее машину наехал прицеп КАМАЗа.
Она утверждает, что водитель грузовика ее видел, но допустил столкновение и уехал. Рассмотреть номер машины нарушителя женщина не смогла, так как он был замазан грязью.
Информацию о происшествии и о поисках камазиста подтвердили в