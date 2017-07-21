Судно затонуло в Приморье
Судно затонуло в Приморье.
Судно затонуло в Приморье.
В Приморье проводится процессуальная проверка по факту затопления буксира, об этом ИА «Дейта.ру» сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту затопления судна МБ-348.
Установлено, что 21 июля 2017 года в 09 часов 25 минут по местному времени в акватории морского порта Ольга морского терминала Светлая произошло опрокидывание и затопление буксира МБ-348, порт приписки Находка, судовладельцем которого является ОАО «Приморские лесопромышленники». Пострадавших нет, члены экипажа спасены, в настоящее время решается вопрос о подъеме судна.
Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных н установление события преступления. По результатам проверки будет принято законное решение.
Виктор Бруевич.