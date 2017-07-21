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11:18 (мск), источник: Губерния онлайн

Тело мужчины нашли в озере под Хабаровском

Похоже, сельчанин купался в нетрезвом виде.

Источник: Губерния онлайн

В озере у села Мирного утонул мужчина. Участковый предположил, что погибший принадлежал к числу местных любителей выпить. На берегу лежали одежда и тапочки, а также бутылка из-под крепкого спиртного, сообщает портал «Губерния».

Сельчане опознали умершего — это местный сантехник, который жил неподалеку с женой и ребенком. Похоже, мужчина погиб по собственной неосторожности. Тем не менее следователи хотят убедиться, что здесь нет криминальной подоплеки.

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