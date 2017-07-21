Тело мужчины нашли в озере под Хабаровском
Похоже, сельчанин купался в нетрезвом виде.
Похоже, сельчанин купался в нетрезвом виде.
В озере у села Мирного утонул мужчина. Участковый предположил, что погибший принадлежал к числу местных любителей выпить. На берегу лежали одежда и тапочки, а также бутылка
Сельчане опознали умершего — это местный сантехник, который жил неподалеку с женой и ребенком. Похоже, мужчина погиб по собственной неосторожности. Тем не менее следователи хотят убедиться, что здесь нет криминальной подоплеки.