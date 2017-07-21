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11:20 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе «Челябинск-Новосибирск» иномарка в лобовую протаранила грузовик

В Красноармейском районе «семерка» протаранила грузовой «Нyundai». Водитель легковушки госпитализирован.

Авария произошла 20 июля на 37 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, по предварительным данным, 44-летний водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения, где в лобовую врезался в грузовой «Hyundai».

В результате автоаварии водитель ВАЗа с травмами различной степени тяжести госпитализирован. В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Красноармейскому району устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

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