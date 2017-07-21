На трассе «Челябинск-Новосибирск» иномарка в лобовую протаранила грузовик
В Красноармейском районе «семерка» протаранила грузовой «Нyundai». Водитель легковушки госпитализирован.
В Красноармейском районе «семерка» протаранила грузовой «Нyundai». Водитель легковушки госпитализирован.
Авария произошла 20 июля на 37 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск».
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В результате автоаварии водитель ВАЗа с травмами различной степени тяжести госпитализирован. В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Красноармейскому району устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.