В Уфе после смерти супруга ушла из дома и пропала 70-летняя Римма Канафьева
В Уфе без вести пропала 70-летняя Римма Канафьева, страдающая потерей памяти. Об этом рассказала ProUfu.ru родственница пропавшей Юлия.
В Уфе без вести пропала 70-летняя Римма Канафьева, страдающая потерей памяти. Об этом рассказала ProUfu.ru родственница пропавшей Юлия.
«Вчера хоронили деда, мужа Риммы. После этого съездили домой к себе ненадолго и поехали домой к бабушке Римме. Дома ее не оказалось. Мы перепугались — она два года из дома не выходила, страдает потерей памяти, даже имя свое не помнит. А тут, после смерти мужа, ушла», — делится Юлия.
«Мы в полицию сообщили, стали опрашивать всех вокруг. Местные нам сообщили, что видели ее на улице Обской, в районе “Полушки”. После этого видели во дворе дома 128/3 на Менделеева, она сидела там минут 20. Потом посидела в другом дворе. После этого никто ее не видел, мы не знаем, что с ней», — рассказала родственница пропавшей.
Всех, кто видел пенсионерку, просят сообщить в полицию, либо по телефону 89170492314.