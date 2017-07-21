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11:30 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе после смерти супруга ушла из дома и пропала 70-летняя Римма Канафьева

В Уфе без вести пропала 70-летняя Римма Канафьева, страдающая потерей памяти. Об этом рассказала ProUfu.ru родственница пропавшей Юлия.

Источник: Proufu.ru

«Вчера хоронили деда, мужа Риммы. После этого съездили домой к себе ненадолго и поехали домой к бабушке Римме. Дома ее не оказалось. Мы перепугались — она два года из дома не выходила, страдает потерей памяти, даже имя свое не помнит. А тут, после смерти мужа, ушла», — делится Юлия.

«Мы в полицию сообщили, стали опрашивать всех вокруг. Местные нам сообщили, что видели ее на улице Обской, в районе “Полушки”. После этого видели во дворе дома 128/3 на Менделеева, она сидела там минут 20. Потом посидела в другом дворе. После этого никто ее не видел, мы не знаем, что с ней», — рассказала родственница пропавшей.

Всех, кто видел пенсионерку, просят сообщить в полицию, либо по телефону 89170492314.

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