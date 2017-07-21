Уроженец Грузии похитил бизнесвумен из Темиртау и вымогал у нее деньги

Источник: Nur.kz

Темиртауский суд приговорил 23-летнего уроженца Грузии, совершившего разбойное нападение на бизнесвумен и похитившего ее, к 12 годам лишения свободы, пишет Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Темиртауского городского суда.

23-летний Шота Джавахишвили с Мейрамом Алпысбаевым и двумя другими сообщниками, по версии следствия, похитили бизнесвумен в тот момент, когда она припарковала джип на стоянке и шла домой.

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Женщину вывезли в лесопосадку, где избили и требовали передать им крупную сумму денег. С нее сняли золотые украшения, забрали из кошелька незначительную сумму и заперли в багажнике.

Сами поехали в ее квартиру, чтобы отыскать там сбережения.

Но войти в квартиру предпринимательницы не смогли. Ее малолетняя дочь заперлась изнутри и отказалась открывать им дверь. Преступники представились полицейскими. Девочка тут же позвонила знакомому своей мамы, чем спугнула преступников, и они скрылись.

Между тем, потерпевшая сумела освободиться и выйти на трассу. На попутной машине она доехала до ближайшего отдела полиции.

Уроженец Грузии Джавахишвили обвинялся по ст. 251 ч.1 УК РК (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов) и ст. 192 ч.2 п.п.1,4 УК РК (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов используемых в качестве оружия).

Кроме того, его судили по ст. 200 ч.4 УК РК (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия, ст. 125 ч.2 п.п.1,3,4,8 УК РК (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений), 194 ч.3 п. 2 УК РК (вымогательство).

«Подсудимый в группе с двумя другими неустановленными лицами совершили разбойное нападение в отношении потерпевшей В. во дворе ее дома, похитив последнюю, угнали ее автомобиль и вывезли в лесопосадку на окраине города, где стали вымогать денежные средства в крупном размере, угрожая насилием», — сказано в сообщении суда.

Приговором суда Джавахишвили признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.