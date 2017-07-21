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11:36 (мск), источник: Uralpress.ru

В Кыштыме мужчина утонул на глазах у детей

В Кыштыме на детском пляже утонул мужчина. Он нырнул, а вот всплыть уже не смог.

Отдыхающие на детском пляже городского водоема люди стали невольными свидетелями гибели человека. В момент трагедии он был полон подрастающими кыштымцами. Мужчина пришел искупаться вместе с супругой. Он нырнул, но всплыть из воды не смог. Позже спасатели обнаружили тело мужчины в семи метрах от берега.

«На место трагедии выехала поисково-спасательная служба Кыштыма. Акваторию городского пруда обследовали с помощью видеокомплекса “Аква”. Мужчину обнаружили в семи метрах от берега. Утопленника достали и передали полицейским», — рассказала агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-центра поисково-спасательной службы Челябинской области Эльмира Гарипова.

Кстати, в момент ЧП на пляже дежурили матросы-спасатели. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы.

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