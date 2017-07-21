В Кыштыме мужчина утонул на глазах у детей
В Кыштыме на детском пляже утонул мужчина. Он нырнул, а вот всплыть уже не смог.
В Кыштыме на детском пляже утонул мужчина. Он нырнул, а вот всплыть уже не смог.
Отдыхающие на детском пляже городского водоема люди стали невольными свидетелями гибели человека. В момент трагедии он был полон подрастающими кыштымцами. Мужчина пришел искупаться вместе с супругой. Он нырнул, но всплыть из воды не смог. Позже спасатели обнаружили тело мужчины в семи метрах от берега.
«На место трагедии выехала
Кстати, в момент ЧП на пляже дежурили