В Татарстане за сутки утонули три человека
Найти тела утонувших людей пока не удалось.
Найти тела утонувших людей пока не удалось.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). За прошедшие сутки в водоемах Татарстана утонули три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в
В поселке казанском Юдино на озере Изумрудное утонул 35-летний мужчина. Сотрудники зонального
Спасатели из ЗПСО№ 3 обследовали 185000 кв. м. водной акватории реки Камы около Чистополя. Там перевернулась лодка с 41-летним мужчиной. Тело также не найдено.
41-летняя женщина утонула в озере Доха в населенном пункте Азякуль в Актанышском районе РТ. Водолазы ЗПСО№ 6 обследовали 10000 кв.м., методом траления проверили еще 15000 кв.м., сотрудники МЧС вели поиски на трех км береговой лини. Поиск результатов не дал.