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12:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане за сутки утонули три человека

Найти тела утонувших людей пока не удалось.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). За прошедшие сутки в водоемах Татарстана утонули три человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В поселке казанском Юдино на озере Изумрудное утонул 35-летний мужчина. Сотрудники зонального поисково-спасательного отряда (ЗПСО) № 2 искали тело утонувшего с полудня до половины десятого вечера, обследовали 3500 кв.м. дна озера. Поиски успехом не увенчались.

Спасатели из ЗПСО№ 3 обследовали 185000 кв. м. водной акватории реки Камы около Чистополя. Там перевернулась лодка с 41-летним мужчиной. Тело также не найдено.

41-летняя женщина утонула в озере Доха в населенном пункте Азякуль в Актанышском районе РТ. Водолазы ЗПСО№ 6 обследовали 10000 кв.м., методом траления проверили еще 15000 кв.м., сотрудники МЧС вели поиски на трех км береговой лини. Поиск результатов не дал.

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