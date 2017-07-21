Легковушка попала в ДТП после перевозки утопленника

ДТП произошло 20 июля на 2-й Станционной улице — на проезжей части столкнулись Lada Largus с прицепом и Toyota Chaser, сообщает «АСТ-54». Как выяснилось, за рулем Lada ехал председатель того поселка, в котором накануне в карьере утонул мужчина.

Напомним, полицейский предложил брату погибшего оплатить услуги катафалка — 3500 рублей. Однако средств у родственника не было, и ему на помощь пришел председатель, который погрузил утопленника в прицеп и отвез на своей машине в морг.

На обратном пути из морга перед автомобилем председателя разворачивалась Toyota, избежать столкновения не удалось. Обе машины получили серьезные повреждения, а председателя госпитализировали с сотрясением в больницу.

Пользователи соцсети были шокированы таким развитием событий. «Жалко мужика, помог ведь, а тут такое», «Как говорится, ни одно доброе дело не останется безнаказанным», «Сама смерть тоже села в этот прицеп», — такие комментарии оставили подписчики паблика.

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