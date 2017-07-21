В Златоусте открыт 9-этажный фонтан кипятка
На улице Профсоюзов.
На улице Профсоюзов.
Вечером 20 июля 2017 года в Златоусте рядом с домом № 9 по улице Профсоюзов забил фонтан кипятка. В высоту он достигал 8−9 этажей, пишут пользователи соцсетей.
По словам местных жителей, поток воды вместе с камнями и грязью повредил припаркованные поблизости автомобили, а также залил квартиры.
Сейчас жители нескольких домов сидят без горячей воды.
В местной администрации «Уралинформбюро» не удалось оперативно получить комментарий.