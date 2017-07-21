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11:42 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Златоусте открыт 9-этажный фонтан кипятка

На улице Профсоюзов.

Вечером 20 июля 2017 года в Златоусте рядом с домом № 9 по улице Профсоюзов забил фонтан кипятка. В высоту он достигал 8−9 этажей, пишут пользователи соцсетей.

По словам местных жителей, поток воды вместе с камнями и грязью повредил припаркованные поблизости автомобили, а также залил квартиры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас жители нескольких домов сидят без горячей воды.

В местной администрации «Уралинформбюро» не удалось оперативно получить комментарий.

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