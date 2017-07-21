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11:46 (мск), источник: Интерфакс

Суд заключил под домашний арест обвиняемого в невыплате зарплаты топ-менеджера Нижнетагильского завода

Екатеринбург. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) в пятницу рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения топ-менеджеру Нижнетагильского завода Денису Кокорину, обвиняемому в невыплате зарплаты работникам, которые пожаловались на это президенту РФ.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, Д. Кокорин взят под домашний арест до 5 сентября включительно.

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