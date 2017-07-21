С начала года в Пермском крае утонуло пять детей

В июле 2017 года по оперативным сводкам на водных объектах края зарегистрировано 13 происшествий, на которых погибло 12 человек, в том числе двое детей, спасен один человек.



Как сообщает МЧС, статистические данные говорят о снижении числа утопленников. Если в прошлом году к середине лета утонуло 55 человек, то в этом году — 36. При этом одинаково число утонувших и в том, и в этом году детей — по пять.



Как правило, тонут взрослые мужчины, которые купаются в состоянии алкогольного опьянения.