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11:48 (мск), источник: ИА Татар-информ

Замглавного судебного пристава РТ будет находиться под домашним арестом

Советский райсуд отправил Сергея Плющего под домашний арест до 15 сентября.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Суд отправил заместителя главного судебного пристава Татарстана Сергея Плющего под домашний арест до 15 сентября, сообщили ИА «Татар-информ» в Советском районном суде Казани.

Суд частично удовлетворил ходатайство следователей СКР, которые просили заключить пристава под стражу до 15 сентября. Сергея Плющего подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

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