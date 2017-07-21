Замглавного судебного пристава РТ будет находиться под домашним арестом
Советский райсуд отправил Сергея Плющего под домашний арест до 15 сентября.
Советский райсуд отправил Сергея Плющего под домашний арест до 15 сентября.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Суд отправил заместителя главного судебного пристава Татарстана Сергея Плющего под домашний арест до 15 сентября, сообщили ИА «Татар-информ» в Советском районном суде Казани.
Суд частично удовлетворил ходатайство следователей СКР, которые просили заключить пристава под стражу до 15 сентября. Сергея Плющего подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.