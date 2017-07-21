В Иркутской области летом увеличилось число краж в квартирах
В Иркутской области стало больше грабежей квартир в июле 2017 года.
В Иркутской области стало больше грабежей квартир в июле 2017 года.
Как сообщает 21 июля
В Черемхово двое неизвестных через открытую дверь балкона на первом этаже забрались в жилище 28-летнего дворника, нанесли ему телесные повреждения и, похитив вещи и банковскую карту хозяина, скрылись. В тот же день в Ленинском районе Иркутска преступники через открытое окно первого этажа влезли в квартиру 52-летней женщины, работающей уборщицей, и забрали её сумку, где находилось 16 тыс. рублей.
Примерно в это же время в Байкальске, разбив оконное стекло, злоумышленники пробрались в дом 57-летнего слесаря местного предприятия. Их добычей стали вещи потерпевшего и продукты питания. Уже через несколько часов в процессе
Среди потерпевших оказались две пенсионерки. На дачу одной из них, расположенную в Шелеховском районе, злоумышленники также проникли, разбив оконное стекло, и вынесли из домика электроинструмент, кухонную плиту и продукты. Вторая 75-летняя пенсионерка, проживающая в городе
В связи с участившимися подобными кражами полицейские рекомендуют жителям области позаботиться о безопасности своего жилища, не оставлять открытыми окна и балконные двери, особенно если они расположены на первых этажах зданий, и не впускать в дом незнакомых людей.