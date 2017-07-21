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11:57 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области летом увеличилось число краж в квартирах

В Иркутской области стало больше грабежей квартир в июле 2017 года.

Как сообщает 21 июля пресс-служба ГУ МВД по региону, только за 19 июля было зарегистрировано пять подобных фактов. Причём во всех случаях злоумышленники беспрепятственно проникали в дома и квартиры через открытые балконные двери или, разбив оконное стекло. Их жертвами стали люди рабочих профессий и пенсионерки.

В Черемхово двое неизвестных через открытую дверь балкона на первом этаже забрались в жилище 28-летнего дворника, нанесли ему телесные повреждения и, похитив вещи и банковскую карту хозяина, скрылись. В тот же день в Ленинском районе Иркутска преступники через открытое окно первого этажа влезли в квартиру 52-летней женщины, работающей уборщицей, и забрали её сумку, где находилось 16 тыс. рублей.

Примерно в это же время в Байкальске, разбив оконное стекло, злоумышленники пробрались в дом 57-летнего слесаря местного предприятия. Их добычей стали вещи потерпевшего и продукты питания. Уже через несколько часов в процессе оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали подозреваемых вместе с украденным имуществом на берегу Байкала. Их возраст 20 и 23 года. Оба имеют условные судимости за кражи, грабёж, угон и незаконный оборот наркотиков.

Среди потерпевших оказались две пенсионерки. На дачу одной из них, расположенную в Шелеховском районе, злоумышленники также проникли, разбив оконное стекло, и вынесли из домика электроинструмент, кухонную плиту и продукты. Вторая 75-летняя пенсионерка, проживающая в городе Железногорск-Илимский, сама открыла входную дверь в свою квартиру перед незнакомкой, которая обманом войдя в комнату, похитила у пожилой женщины около 20 тыс.рублей.

В связи с участившимися подобными кражами полицейские рекомендуют жителям области позаботиться о безопасности своего жилища, не оставлять открытыми окна и балконные двери, особенно если они расположены на первых этажах зданий, и не впускать в дом незнакомых людей.

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