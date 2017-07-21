В Ростовской области из автомобиля украли 200 тысяч рублей
В Новочеркасске из автомобиля украли 200 тысяч рублей, об этом в полицию сообщил потерпевший, сообщает
В Новочеркасске из автомобиля украли 200 тысяч рублей, об этом в полицию сообщил потерпевший, сообщает
Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 49-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Выяснилось, что он проник в открытый автомобиль и похитил деньги. Задержанный заключен под стражу, в отношении него завели уголовное дело за кражу.