Родственница казахстанской певицы пострадала при землетрясении в Эгейском море

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Певица из Казахстана Аселина Лесса едва не пострадала при землетрясении на греческом острове Кос. По ее словам, спастись ей удалось только благодаря качеству здания, в котором она проживала.

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«Это было ужасно жутко, страшно, как все трясло. Это просто не передать словами. Все началось в час ночи. После первого толчка последовал еще один. За три секунды до толчков начала скулить моя собака. Получается, что она раньше почувствовала вибрацию. Я схватила ее, и мы с мужем выбежали из дома. Секунд шесть нас трясло. И мы втроем сидели, прижатые друг к другу. Я, конечно, кричала от паники. Из-за землетрясения пострадала сестренка моего мужа. Она сильно повредила ногу, когда выбегала из дома», — рассказала Sputnik Казахстан Аселина Лесса.

Аселина Лесса Андрулаки из Астаны, в настоящее время с мужем проживает в Греции. На многолюдный в летнее время остров Кос артистка приехала навестить семью мужа. Она пояснила, что больше всего от землетрясения пострадали старые дома и конструкции. Более того, из-за мощного толчка в городе пострадала единственная мечеть.

«Благо новые здания, в которых мы живем, очень прочные и сильные. Специально, видимо, так построили, потому что, я слышала, что здесь такое часто случается. Для местных пять-шесть баллов — это нормально. Но все равно сейчас я боюсь заходить домой. Конечно, страшно. Хотя мой муж заверяет, что больше не будет толчков», — рассказала Sputnik Казахстан Аселина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWzO1QSlxwS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня ночью у нас случилось Землятресение?. Честно признаться, это у меня впервые в жизни. Я даже не знала как отреагировать. Вчерашний день релакса коту под хвост??‍♀. Собачка моя Люси как чувствовала, начала лаять сильно за три секунды до землятресение. Мы ещё с мужем так посмотрели на неё " Что это с ней?" думаем! И вот пошла жара, нас как трясти начала???. Я к мужу так сильно прижалась что сама не поняла как очухалась на улице. Друзья это ужасно и страшно. Муж меня держал до конца, пока все не остановится! Подземные сильные толчки 6-7 баллов. Из нашей семьи пострадала сестрёнка моего мужа Амалия! Она тоже выбегала из своего дома сильно повредила ногу. Врачи пока ей прописали постельный режим! Друзья в такие моменты оказывается начинаешь больше ценить жизнь. То что ты живёшь кушаешь, спишь, ходишь за это огромное спасибо Всевышнему?. Не дай Бог такое пережить кому то. Местные жители сами в шоке что случился сильное землятресение. Они как бы привыкшие к этому, но не было вот такого сильного. Чтобы та не было друзья цените жизнь?. Поверьте какая она у вас не была, жизнь ваша бесценна?. Цените друг друга. Берегите себя? #kos #greece #Κως #Κωςσεισμό #σεισμός #Ελλάδα #островКос #греция</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez ♌️ASΞLINA L'ΞSSA♌️ (@aselinalessa) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-21T07:37:47+00:00">21 Lip, 2017 o 12:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас, по словам казахстанки, подземных толчков не ощущается. Аселина отметила, что на острове нет туристов из Казахстана.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 10,3 километрах от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километрах от греческого острова Кос.