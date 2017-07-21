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12:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Родственница казахстанской певицы пострадала при землетрясении в Эгейском море

За несколько секунд до толчков опасность почувствовал домашний питомец казахстанки.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Певица из Казахстана Аселина Лесса едва не пострадала при землетрясении на греческом острове Кос. По ее словам, спастись ей удалось только благодаря качеству здания, в котором она проживала.

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«Это было ужасно жутко, страшно, как все трясло. Это просто не передать словами. Все началось в час ночи. После первого толчка последовал еще один. За три секунды до толчков начала скулить моя собака. Получается, что она раньше почувствовала вибрацию. Я схватила ее, и мы с мужем выбежали из дома. Секунд шесть нас трясло. И мы втроем сидели, прижатые друг к другу. Я, конечно, кричала от паники. Из-за землетрясения пострадала сестренка моего мужа. Она сильно повредила ногу, когда выбегала из дома», — рассказала Sputnik Казахстан Аселина Лесса.

Аселина Лесса Андрулаки из Астаны, в настоящее время с мужем проживает в Греции. На многолюдный в летнее время остров Кос артистка приехала навестить семью мужа. Она пояснила, что больше всего от землетрясения пострадали старые дома и конструкции. Более того, из-за мощного толчка в городе пострадала единственная мечеть.

«Благо новые здания, в которых мы живем, очень прочные и сильные. Специально, видимо, так построили, потому что, я слышала, что здесь такое часто случается. Для местных пять-шесть баллов — это нормально. Но все равно сейчас я боюсь заходить домой. Конечно, страшно. Хотя мой муж заверяет, что больше не будет толчков», — рассказала Sputnik Казахстан Аселина.

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Сейчас, по словам казахстанки, подземных толчков не ощущается. Аселина отметила, что на острове нет туристов из Казахстана.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 10,3 километрах от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километрах от греческого острова Кос.

Ранее МИД РК сообщал, что сведения о пострадавших при землетрясении казахстанцах не поступали.

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