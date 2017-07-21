Родственница казахстанской певицы пострадала при землетрясении в Эгейском море
За несколько секунд до толчков опасность почувствовал домашний питомец казахстанки.
За несколько секунд до толчков опасность почувствовал домашний питомец казахстанки.
АСТАНА, 21 июл — Sputnik. Певица из Казахстана Аселина Лесса едва не пострадала при землетрясении на греческом острове Кос. По ее словам, спастись ей удалось только благодаря качеству здания, в котором она проживала.
«Это было ужасно жутко, страшно, как все трясло. Это просто не передать словами. Все началось в час ночи. После первого толчка последовал еще один. За три секунды до толчков начала скулить моя собака. Получается, что она раньше почувствовала вибрацию. Я схватила ее, и мы с мужем выбежали из дома. Секунд шесть нас трясло. И мы втроем сидели, прижатые друг к другу. Я, конечно, кричала от паники.
Аселина Лесса Андрулаки из Астаны, в настоящее время с мужем проживает в Греции. На многолюдный в летнее время остров Кос артистка приехала навестить семью мужа. Она пояснила, что больше всего от землетрясения пострадали старые дома и конструкции. Более того,
«Благо новые здания, в которых мы живем, очень прочные и сильные. Специально, видимо, так построили, потому что, я слышала, что здесь такое часто случается. Для местных
Сейчас, по словам казахстанки, подземных толчков не ощущается. Аселина отметила, что на острове нет туристов из Казахстана.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 10,3 километрах от курортного города Бодрум на
Ранее МИД РК сообщал, что сведения о пострадавших при землетрясении казахстанцах не поступали.