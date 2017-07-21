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12:17 (мск), источник: РИА Новости

В Анапе пьяный водитель съехал по лестнице на Mercedes

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Полиция в Анапе задержала пьяного водителя, съехавшего на своей машине по лестнице в районе рынка и кричавшего на прохожих, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

«В дежурную часть ОМВД России по Анапе поступило сообщение о том, что в районе рынка “Северный” автомобиль Mercedes двигается с грубым нарушением ПДД, водитель кричит на прохожих из окна автомобиля, предположительно находится в состоянии опьянения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали 41-летнего водителя, а его автомобиль поместили на штрафстоянку. Как добавляет ведомство, в отношении мужчины было составлено три протокола об административном правонарушении по статьям «нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», «невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «мелкое хулиганство».

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