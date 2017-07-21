В Омске работник СТО украл мотор автомобиля, оставленный клиенткой

Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, следователи установили, что в конце прошлого года потерпевшая производила замену двигателя на СТО по улице Чухновского. Старый мотор она на время оставила в мастерской, предварительно договорившись с директором. Несколько дней назад омичка приехала за оставленной запчастью, но её уже не было.