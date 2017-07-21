В Омске работник СТО украл мотор автомобиля, оставленный клиенткой
Мастер сдал похищенные запчасти в пункт приема металлолома.
Мастер сдал похищенные запчасти в пункт приема металлолома.
В дежурную часть полиции Кировского округа обратилась 37-летняя омичка. Она рассказала, что двигатель её автомобиля украден.
Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, следователи установили, что в конце прошлого года потерпевшая производила замену двигателя на СТО по улице Чухновского. Старый мотор она на время оставила в мастерской, предварительно договорившись с директором. Несколько дней назад омичка приехала за оставленной запчастью, но её уже не было.
Сотрудники полиции опросили работников, и вышли на подозреваемого. Молодой человек рассказал следователям, что старый мотор клиентки он разобрал и сдал на металлолом за 3 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.