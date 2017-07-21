На трассе М-5 между фурами зажало две легковых иномарки
В ДТП пострадали четыре человека, находившихся в легковых машинах.
В ДТП пострадали четыре человека, находившихся в легковых машинах.
В четверг, 20 июля, в 09:40, » в Сергиевском районе, на 1114 километре федеральной автодороги М-5 «Урал, 47-летний водитель грузового автомобиля Man, следовавший со стороны Самары в направлении Уфы, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущих машин, врезался в остановившиеся перед фурой автомобили Skoda Yeti и Peugeot 408, сообщает
Получив толчок от удара Peugeot проехал вперед и столкнулся с другим большегрузом Man.
В результате дорожной аварии получили травмы различной степени тяжести 33-летняя женщина, находившаяся за рулем Skoda Yeti, ее 40-летний пассажир, а также 29-летняя автомобилистка, управлявшая Peugeot 408, и ее 32-летний пассажир.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники ДТП находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.