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12:51 (мск), источник: АиФ Самара

На трассе М-5 между фурами зажало две легковых иномарки

В ДТП пострадали четыре человека, находившихся в легковых машинах.

В четверг, 20 июля, в 09:40, » в Сергиевском районе, на 1114 километре федеральной автодороги М-5 «Урал, 47-летний водитель грузового автомобиля Man, следовавший со стороны Самары в направлении Уфы, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущих машин, врезался в остановившиеся перед фурой автомобили Skoda Yeti и Peugeot 408, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Получив толчок от удара Peugeot проехал вперед и столкнулся с другим большегрузом Man.

В результате дорожной аварии получили травмы различной степени тяжести 33-летняя женщина, находившаяся за рулем Skoda Yeti, ее 40-летний пассажир, а также 29-летняя автомобилистка, управлявшая Peugeot 408, и ее 32-летний пассажир.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии все участники ДТП находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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