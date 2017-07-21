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13:18 (мск), источник: ТАСС

Обвиняемый по делу о невыплате зарплаты в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест

Дениса Кокорина, который фактически руководил деятельностью завода теплоизоляционных изделий, подозревают в невыплате зарплат, сокрытии средств и мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: AP 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) заключил под домашний арест до 5 сентября учредителя Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались на невыплату зарплат президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

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Ранее следователи в суд направили ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, принял решение избрать в отношении обвиняемого иную меру пресечения — в виде домашнего ареста, сроком до 5 сентября 2017 года включительно», — говорится в сообщении.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что предъявлены обвинения одному из соучредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий 34-летнему Денису Кокорину, который фактически руководил деятельностью предприятия. Его подозревают в невыплате зарплат, сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничестве в особо крупном размере.

Дело о невыплате зарплат

В ходе следствия установлено, что с декабря 2015 года по январь 2017 года на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий возникла задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн рублей. Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около 5 млн рублей.

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Кроме того, при изучении следователями финансово- хозяйственной деятельности завода выявлен факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 млн рублей.

Работники завода, где введена процедура банкротства, в ходе «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловались, что им отказываются платить зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится глава государства. Выплаты начались после поручения президента Генпрокуратуре провести проверку.

СК ранее начал служебную проверку по факту волокиты при расследовании этого уголовного дела. На время проверки был отстранен от исполнения обязанностей руководитель следственного управления СК РФ по Свердловской области.

По данным на 17 июля 2017 года, 173 сотрудникам завода выплачено порядка 11,9 млн рублей.

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