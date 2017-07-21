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14:26 (мск), источник: Мослента

Четверо в масках отобрали карты с 6 миллионами рублей у супругов в Новой Москве

Снять деньги грабители так и не смогли.

Источник: РИА "Новости"

Четверо грабителей в масках ворвались в дом к супругам в Новой Москве и отобрали у них банковские карты с 6 миллионами рублей, но снять деньги в итоге не смогли. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Как рассказал полиции потерпевший, мужчина 1973 года рождения, к нему в дом в поселении Первомайское проникли четверо неизвестных. Угрожая похожим на пистолет предметом, они надели на мужчину и его жену наручники, а затем начали требовать деньги.

В итоге грабители отобрали у супругов их банковские карты, сняли с потерпевших наручники и скрылись в неизвестном направлении. «При этом распорядиться похищенным у преступников не вышло по независящим от них обстоятельствам», — уточнили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция ищет подозреваемых.

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