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14:24 (мск), источник: СуперОмск

В Омске сгорел Центр саентологии

Стали известны подробности пожара в одноэтажном деревянном доме по адресу: Долгирева, 1/1, что в Центральном округе Омска.

Выяснилось, что в строении, помимо коммерческих структур, располагался Центр саентологии. По крайней мере этот адрес указан на сайте омской религиозной организации, которая квалифицируется, как тоталитарная секта.

Инцидент произошел в пятницу, 21 июля.

«В девять часов 16 минут на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Долгирева, 1/1. Через четыре минуты на место пожара прибыло первое подразделение. На момент прибытия происходило интенсивное горение внутри здания. Площадь пожара составляла 450 кв.м. На тушение здания задействованы семь единиц техники, 35 человек личного состава, работает пять стволов для тушения, три звена газодымозащитной службы. Пострадавших, погибших нет», — сообщил начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Омской области Евгений Амельченко.

Что стало причиной пожара установит следственно-оперативная группа.

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