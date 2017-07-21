В Омске сгорел Центр саентологии

Выяснилось, что в строении, помимо коммерческих структур, располагался Центр саентологии. По крайней мере этот адрес указан на сайте омской религиозной организации, которая квалифицируется, как тоталитарная секта.

«В девять часов 16 минут на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Долгирева, 1/1. Через четыре минуты на место пожара прибыло первое подразделение. На момент прибытия происходило интенсивное горение внутри здания. Площадь пожара составляла 450 кв.м. На тушение здания задействованы семь единиц техники, 35 человек личного состава, работает пять стволов для тушения, три звена газодымозащитной службы. Пострадавших, погибших нет», — сообщил начальник Управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Омской области Евгений Амельченко.